«Ηρωίδα» αποκαλούν μια έφηβη 16 ετών που αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ήττα της στο στίβο από μια τρανς αθλήτρια, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση με την καταπληκτική επίδοση που σημείωσε.

Στον αγώνα που διοργάνωσε το αμερικανικό λύκειο Crean Lutheran High School στην Καλιφόρνια η τρανς αθλήτρια AB Hernandez κατέκτησε την πρώτη θέση, με την 16χρονη Reese Hogan να καταλαμβάνει τη δεύτερη.

Μετά την απονομή των μεταλλίων, η 16χρονη ανέβηκε στην πρώτη θέση στο βάθρο, ποζάροντας χαμογελαστή στον φακό, γιατί θεώρησε ότι εκείνη κέρδισε «από τη στιγμή που αντιμετώπισε άνδρα».

Η είδηση, μαζί με σχετική φωτογραφία, έκαναν το γύρο του διαδικτύου και σύμφωνα με τη New York Post, η κοπέλα αποθεώθηκε, ειδικά από ακροδεξιούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Τι γυρεύει στο βάθρο ένα αγόρι», έγραψε ένας χρήστης και ένας άλλος σημείωσε: «Φυσικά κοπέλα μου, εσύ κέρδισες και όχι το αγόρι που έβαλαν δίπλα σου.

Μετά τον χαμό, ξεσηκώθηκε νέος ντόρος, γιατί το σχολείο αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι εμπόδισε τις αντιδράσεις για την συμμετοχή της τρανς AB Hernandez.

Οι μαθήτριες που πήραν μέρος στον αγώνα στίβου πριν αγωνιστούν, εμφανίστηκαν με μπλουζάκια που έγραψαν το σύνθημα «προστατέψτε τον γυναικείο αθλητισμό». Οι υπεύθυνοι ζήτησαν σε έντονο ύφος να κρύψουν ή βγάλουν τις μπλούζες, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν σχολικές ενδυμασίες. Ωστόσο, αυτό το εφάρμοσαν μόνο σε αυτή την περίπτωση.

