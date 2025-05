Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά μήκος της βόρειας και νότιας Γάζας, στο πλαίσιο μιας νέας εκστρατείας που ονόμασε «Άρματα του Γεδεών».

«Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, η IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) πραγματοποίησε ένα προκαταρκτικό κύμα επιδρομών, πλήττοντας πάνω από 670 στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα για να διαταράξει τις προετοιμασίες του εχθρού και να υποστηρίξει τις χερσαίες επιχειρήσεις. Η IAF συνεχίζει να παρέχει συνεπή υποστήριξη στα στρατεύματα που επιχειρούν στη Γάζα» αναφέρουν οι IDF σε ανάρτηση στο X.

«Μέχρι στιγμής, τα στρατεύματα εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες, διέλυσαν εγκαταστάσεις τρομοκρατικής υποδομής πάνω και κάτω από το έδαφος και αναπτύσσονται επί του παρόντος σε θέσεις-κλειδιά εντός της Γάζας.

Οι IDF θα συνεχίσουν να επιχειρούν κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων στη Γάζα, όπως απαιτείται, προκειμένου να υπερασπιστούν τους Ισραηλινούς πολίτες» καταλήγουν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ.

𝐈𝐃𝐅 𝐭𝐫𝐨𝐨𝐩𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐠𝐮𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐆𝐚𝐳𝐚 𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 “𝐆𝐢𝐝𝐞𝐨𝐧’𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐢𝐨𝐭𝐬”



Over the past week, the IAF conducted a… pic.twitter.com/3qZq1ngMfH