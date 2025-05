Όταν εξερράγησαν οι βομβητές της Χεζμπολάχ που παγίδευσε το Ισραήλ αρκετοί πίστεψαν ότι είναι μια επιχείρηση που δεν αντιγράφεται. Ο «Δούρειος Ίππος» που έχει η Κίνα στις ΗΠΑ όμως, θα μπορούσε να τους διαψεύσει.

Έρευνα του Reuters αποκάλυψε ότι οι κινεζικοί ηλιακοί συλλέκτες που αγοράζει η Αμερική περιέχουν ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής, που επίσημα δεν εμφανίζονται πουθενά. Οι συγκεκριμένες συσκευές δεν διαθέτουν εκρηκτικές ύλες, αλλά θα μπορούσαν πανεύκολα να χακαριστούν και σε δευτερόλεπτα να παραλύσουν τη χώρα, δημιουργώντας κινδύνους πιο επικίνδυνος από μια έκρηξη.

Αυτό συμβαίνει και επειδή οι ΗΠΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για ηλιακούς συλλέκτες και εξαρτήματα κατασκευής συσκευών ενέργειας.

Το Interesting Engineering έγραψε ότι ανακαλύφθηκαν μυστικοί ασύρματοι κινητής τηλεφωνίας και άλλες συσκευές επικοινωνίας μέσα σε ηλιακούς μετατροπείς και ηλιακές μπαταρίες που κατασκευάζονται από κινεζικές εταιρείες. Τα εξαρτήματα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως στις υποδομές των ΗΠΑ για τη σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών με το δίκτυο και την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας.

Αξιωματούχοι του τομέα της ενέργειας και εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προειδοποιούν ότι αυτά τα κρυφά εργαλεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απενεργοποίηση των μετατροπέων και τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε διακοπή ρεύματος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

🚨 CHINESE ‘KILL SWITCHES’ FOUND IN U.S. SOLAR FARMS — NATIONAL SECURITY NIGHTMARE UNFOLDING ⚠️🔌🇨🇳🚨



🔴 Investigators have uncovered hidden communication devices embedded in Chinese-made solar inverters across America — capable of remotely disabling power output.



🔥 THESE… pic.twitter.com/9NDhBF5we2