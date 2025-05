Η Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι οι οποίοι κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Ο ένας από αυτούς κλαίγοντας κάνει έκκληση να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τους δύο άνδρες που εμφανίζονται στο βίντεο των περίπου τριών λεπτών. Πρόκειται για τους Ελκάνα Μπόχμποτ και Γιόσεφ-Χαΐμ Οχάνα. Και οι δύο είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει την ημερομηνία που τραβήχτηκαν τα πλάνα αυτά.

Στο βίντεο οι δύο άνδρες βρίσκονται σε έναν μικρό χώρο. Ο ένας, που έχει ξυρισμένο το κεφάλι και τατουάζ στο μπράτσο, μιλάει κλαίγοντας και κάνοντας χειρονομίες ενώ ο άλλος, ξαπλωμένος και καλυμμένος με μια κουβέρτα, είναι εμφανώς εξασθενημένος και παραμένει σιωπηλός.

«Δεν θέλω να μιλήσω για εμένα, θέλω να μιλήσω για αυτόν (σ.σ. τον συγκρατούμενό του). Η σωματική και ψυχική του υγεία είναι δύσκολη. Δεν έχει σταματήσει να κάνει κακό στον εαυτό του. (…) Έχουμε χάσει τον κόσμο μας και κάθε μας ελπίδα έχει χαθεί».

