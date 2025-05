Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα ένα ακόμη βίντεο η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς που δείχνει έναν τραυματισμένο ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο διαρκεί περισσότερο από τέσσερα λεπτά και δείχνει έναν άνδρα ξαπλωμένο, με το κεφάλι και το αριστερό του χέρι καλυμμένα με επιδέσμους με καφέ κηλίδες. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει το γνησιότητα του βίντεο.

Μιλώντας εβραϊκά με ρωσική προφορά, ο άνδρας αυτοσυστήθηκε ως «κρατούμενος νούμερο 24» και υπαινίχθηκε ότι είχε τραυματιστεί σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

Hamas has released footage showing Maxim Herkin, 36, who was taken hostage on October 7th and is still held in the Gaza Strip.

In the video, Herkin appears to be injured.

Last week, Hamas published footage showing what appears to be militants rescuing him from a collapsed tunnel. pic.twitter.com/r8okcYqzro