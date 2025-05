Ένταση προκλήθηκε στα διεθνή ύδατα κοντά στη Μάλτα, όταν πλοίο του «Στόλου της Ελευθερίας» δέχθηκε επίθεση από drones, με την οργάνωση να επιρρίπτει ευθύνες στο Ισραήλ.

Στο πλοίο «Conscience» επέβαιναν 30 άτομα που εργάζονται σε ανθρωπιστικές αποστολές, και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου Γιασεμίν Ακάρ, οι ζημιές ήταν εκτεταμένες, με τον ίδιο να απευθύνει έκκληση για βοήθεια μέσω βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, μοναδική χώρα που ανταποκρίθηκε στην έκκληση ήταν η Κύπρος, αν και το σκάφος της δεν μπορούσε να προσφέρει την απαιτούμενη ηλεκτρική υποστήριξη.

⚡️🇵🇸🇮🇱 BREAKING: Footage from the Freedom Flotilla ship shows the moment the ‘Conscience’ (Wujdan) was struck by two Israeli drone bombs at 00:23 in international waters off Malta. The vessel, carrying 30 international human rights activists en route to Gaza, caught fire and… pic.twitter.com/RubLHa4lyh