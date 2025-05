Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επέλεξε να αναδείξει έντονα τους στενούς δεσμούς της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, χαιρετώντας θερμά και αγκαλιάζοντας αξιωματικούς του στρατού της Πιονγκιάνγκ κατά τη διάρκεια της παρέλασης στη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν προσέγγισε προσωπικά την αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας, ανταλλάσσοντας εναγκαλισμούς με τον στρατηγό του Κιμ Γιονγκ Ουν, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη βαθιάς πολιτικοστρατιωτικής σύμπλευσης.

Παράλληλα, με την παρουσία τους, οι Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί έλαβαν έμμεση αναγνώριση για τη συμβολή τους στις πρόσφατες μάχες στην περιοχή του Κουρσκ.

At the Victory Day parade in Moscow, Putin hugged North Korean generals to thank them for the North Korean army aiding the Russian Army in their war of aggression against Ukraine.



🇺🇦🇰🇵🇷🇺 pic.twitter.com/MjhgesxlMZ