Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε σήμερα αντίποινα εναντίον των Χούθι της Υεμένης, μετά την εκτόξευση πυραύλου που έπληξε την περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

«Έχουμε δράσει εναντίον τους στο παρελθόν και θα δράσουμε (και) στο μέλλον αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες (…) αυτό δεν θα περάσει με «ένα μοναδικό μπουμ» αλλά θα υπάρξουν πολλά μπουμ», είπε ο Νετανιάχου.

Ο τεράστιος κρατήρας που άνοιξε ο πύραυλος

Η ισραηλινή αστυνομία συμπέρανε «πρόσκρουση πυραύλου» κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ανοίξει κρατήρας βάθους 25 μέτρων.

⚡️🇾🇪🇮🇱BREAKING:



A ballistic missile fired from Yemen made a direct impact at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel.



Channel 12 Israel: Flights arriving and departing from Ben Gurion Airport suspended. pic.twitter.com/64R3ME2YFQ — Suppressed News. (@SuppressedNws) May 4, 2025

Αξιωματικός της ισραηλινής αστυνομίας έδειξε στους δημοσιογράφους τον τεράστιο κρατήρα που δημιούργησε ο πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι, ο οποίος όπως δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου έπεσε δίπλα σε έναν δρόμο κοντά σε χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3.

«Μπορείτε να δείτε τη σκηνή ακριβώς πίσω μας: ένας κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων», δήλωσε ο Χεζρόνι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχον προκληθεί σημαντικές ζημιές.

The massive crater created by the Houthi ballistic missile impact this morning near Ben Gurion International Airport in Central Israel. The missile impacted next to an access road outside the airport, with the crater measured to be 25 meters across and several meters deep,… pic.twitter.com/VhmLvWNkmJ — OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2025

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία προσπαθεί ακόμη να διευκρινίσει αν η πρόσκρουση προκλήθηκε από τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη ή από πύραυλο του ισραηλινού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας.

Στο μεταξύ οι αρχές ισραηλινών αεροδρομίων ανακοίνωσαν ότι ξανάρχισε η εναέρια κυκλοφορία στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ύστερα από σύντομη διακοπή της έπειτα από την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη.

This photo is from my Israeli friend, who was on a train just a few hundred meters away from where the Houthis' missile hit Ben Gurion Airport today. They could have been killed…



The attack (backed by the regime in Iran) directly targeted civilians. This regime aims to destroy… pic.twitter.com/jHxzaj8w2y — Faezeh Alavi (@SFaeze_Alavi) May 4, 2025

Επιπλέον, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυό τους al-Massirah.

Σε μια ανακοίνωση η Χούθι ανέφεραν πως «έθεσαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που έφθασε με επιτυχία τον στόχο του».