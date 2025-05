Το Ισραήλ απείλησε να απαντήσει με επτά φορές πιο ισχυρά αντίποινα στο βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι και έσκασε στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

«Αυτός που μας πλήττει θα πληγεί επτά φορές πιο ισχυρά», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Η ισραηλινή αστυνομία συμπέρανε «πρόσκρουση πυραύλου» κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ανοίξει κρατήρας βάθους 25 μέτρων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία προσπαθεί ακόμη να διευκρινίσει αν η πρόσκρουση προκλήθηκε από τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη ή από πύραυλο του ισραηλινού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας.

#Watch | Israeli media report that the explosion from a missile fired from Yemen towards Ben Gurion Airport has created a 25-meter deep crater at the impact site in Tel Aviv. #Yemen #Israel #BenGurion #TamadonNews pic.twitter.com/1Uexk1x6Y3

«Μπορείτε να δείτε τη ζώνη ακριβώς πίσω μας: κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της κεντρικής περιοχής του Ισραήλ Γιαΐρ Χεζρόνι, σε βίντεο στο οποίο στο φόντο φαίνεται ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

Στο μεταξύ οι αρχές ισραηλινών αεροδρομίων ανακοίνωσαν ότι ξανάρχισε η εναέρια κυκλοφορία στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ύστερα από σύντομη διακοπή της έπειτα από την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη.

«Οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις ξανάρχισαν κανονικά. Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν είναι ανοιχτό και λειτουργεί», σημειώνεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

This photo is from my Israeli friend, who was on a train just a few hundred meters away from where the Houthis' missile hit Ben Gurion Airport today. They could have been killed…



The attack (backed by the regime in Iran) directly targeted civilians. This regime aims to destroy… pic.twitter.com/jHxzaj8w2y