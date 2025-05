Οι Χούθι, οι αντάρτες της Υεμένης εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους IDF.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βλήμα ή συντρίμμια «κατέπεσαν» κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

Βίντεο με τη στιγμή που σκάει ο πύραυλος:

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.



The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport's perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy