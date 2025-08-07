Η Χαμάς χρησιμοποιεί μυστικές μεθόδους για να καταβάλλει μισθούς στα δεκάδες χιλιάδες μέλη της, ενώ παράλληλα έχει συστηματικά ιδιοποιηθεί την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας, διανέμοντάς την στους πιστούς της, ενώ άλλοι Παλαιστίνιοι λιμοκτονούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Το βρετανικό δίκτυο μίλησε με τρεις υπαλλήλους της Χαμάς, οι οποίοι ανέφεραν ότι έλαβαν την τελευταία εβδομάδα περίπου 1.000 ισραηλινά σέκελ (περίπου 300 δολάρια). Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι πληρωμές φτάνουν μόλις το 20% των προπολεμικών τους μισθών και δίνονται ανά δέκα εβδομάδες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς φέρεται να συνεχίζει να καταβάλλει μισθούς σε περίπου 30.000 άτομα, που περιγράφονται ως «δημόσιοι υπάλληλοι».

Κρυφά ραντεβού για τσάι με φακέλους μετρητών

Ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης δήλωσε ότι πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς είχε αποθηκεύσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά σε υπόγειες σήραγγες.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι, για να παρακάμψει τις ισραηλινές επιχειρήσεις που στοχεύουν διανομείς μισθών, η Χαμάς στέλνει κρυπτογραφημένα μηνύματα στα μέλη της, καλώντας τα σε «συνάντηση για τσάι» σε καθορισμένο τόπο και ώρα. Εκεί, ένα άτομο περνά διακριτικά και τους παραδίδει φάκελο με μετρητά προτού αποχωρήσει.

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή ενέχει κινδύνους, καθώς το Ισραήλ φέρεται να έχει εντοπίσει ορισμένα σημεία διανομής και να τα έχει πλήξει με αεροπορικές επιδρομές. Ένας από τους συνομιλητές του BBC είπε ότι γλίτωσε οριακά από τέτοιο χτύπημα.

Φόροι, αισχροκέρδεια και μαύρη αγορά

Η Χαμάς, σύμφωνα με την έρευνα, επιβάλλει φόρους σε εμπόρους και πουλά πακέτα τσιγάρων σε τιμές έως και 100 φορές υψηλότερες από την προπολεμική τους αξία, προκειμένου να ενισχύσει τα έσοδά της.

Ανώνυμες πηγές από τη Γάζα επιβεβαίωσαν τις ισραηλινές κατηγορίες ότι σημαντικό ποσοστό της ανθρωπιστικής βοήθειας είτε καταλήγει σε μαύρη αγορά είτε διανέμεται σε υποστηρικτές της Χαμάς.

Αν και στο παρελθόν τόσο η Χαμάς όσο και ο ΟΗΕ είχαν αρνηθεί ότι συστηματική λεηλασία της βοήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσφατα ο ΟΗΕ παραδέχτηκε ότι το 88% των φορτηγών που συγκέντρωσε για να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, λόγω λεηλασιών.

Το BBC υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος της βοήθειας κατασχέθηκε από τη Χαμάς στο δίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ αύξησε τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Ανάλογη αναφορά είχε κάνει και η Wall Street Journal τον Απρίλιο, τονίζοντας πως η βοήθεια χρησιμοποιείται από τη Χαμάς για την άντληση μετρητών προς πληρωμή μαχητών.

Οργή των πολιτών: «Πεινάμε ενώ εκείνοι παίρνουν τρόφιμα»

Το ρεπορτάζ καταγράφει και αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών της Γάζας απέναντι στην ηγεσία της Χαμάς. Η Νισρίν Χάλεντ, μια ανύπαντρη μητέρα στη Γάζα, περιέγραψε τη δραματική κατάσταση:

«Όταν η πείνα έγινε αφόρητη, τα παιδιά μου δεν έκλαιγαν μόνο από πόνο αλλά και επειδή έβλεπαν τους γείτονές μας – υποστηρικτές της Χαμάς – να λαμβάνουν δέματα με τρόφιμα και σακιά αλευριού. Δεν είναι αυτοί η αιτία του μαρτυρίου μας; Γιατί δεν εξασφάλισαν φαγητό, νερό και φάρμακα πριν ξεκινήσουν την περιπέτεια της 7ης Οκτωβρίου;»

Ακόμη και εργαζόμενοι της Χαμάς εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τους πενιχρούς μισθούς εν μέσω ραγδαίου πληθωρισμού, ενώ ένας εξ αυτών ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των μετρητών που έλαβε ήταν φθαρμένα και πρακτικά άχρηστα.