Με ένα εντυπωσιακό δώρο που συνδύαζε τεχνολογία, τέχνη και χρυσό υποδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν ο πρώην πρόεδρος ανακοινώσει μια νέα επένδυση-μαμούθ ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικές θέσεις εργασίας και προμηθευτές από την Apple.

Η χειροποίητη πλακέτα, φτιαγμένη από ειδικό γυαλί της Apple που παράγεται στο Κεντάκι, ήταν τοποθετημένη πάνω σε βάση από χρυσό 24 καρατίων και έφερε χαραγμένο το όνομα του Τραμπ. Σύμφωνα με τον Κουκ, το έργο σχεδιάστηκε από έναν πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ που πλέον εργάζεται στην Apple. Η αξία του χρυσού ξεπερνά σήμερα τα 3.300 δολάρια ανά ουγγιά, όπως σημειώνει το Reuters.

«Είναι μοναδικό κομμάτι», δήλωσε ο Κουκ κατά την παρουσίαση του δώρου στο Οβάλ Γραφείο, ενώ ο Τραμπ τον κάλεσε να δείξει το προϊόν που σχεδιάζει να κατασκευάσει η Apple στο Κεντάκι: μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής έξυπνου γυαλιού, που θα είναι, όπως είπε, «η μεγαλύτερη και πιο προηγμένη στον κόσμο».

Ο Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε αποκαλέσει τον CEO της Apple… «Τιμ Άπλ», εξήρε τη νέα επένδυση λέγοντας πως ανεβάζει τη συνολική συνεισφορά της Apple στις ΗΠΑ στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια «ιστορική».

Η Apple σκοπεύει να προμηθεύεται το γυαλί για iPhone και Apple Watch από την μονάδα της Corning στο Χάροντσμπεργκ του Κεντάκι, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αμερικανική παραγωγή.

Ωστόσο, η τελετή είχε και πολιτικό πρόσημο: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε όλα τα εισαγόμενα τσιπ υπολογιστών, με εξαίρεση τις εταιρείες που δεσμεύονται να επενδύσουν στις ΗΠΑ. Η Apple, όπως αποκάλυψε, έχει εξασφαλίσει την απαλλαγή.

Αν και ο Κουκ είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να κοστίσουν στην Apple επιπλέον 900 εκατομμύρια δολάρια, αυτή τη φορά εμφανίστηκε συμφιλιωτικός, έσφιξε το χέρι του Τραμπ και τον ευχαρίστησε «που υπερασπίζεται με πάθος την αμερικανική καινοτομία και τη μεταποίηση».

«Είμαστε μια υπερήφανη αμερικανική εταιρεία», τόνισε.