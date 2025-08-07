Ο όρος «intersex» περιγράφει ανθρώπους που γεννιούνται με βιολογικά χαρακτηριστικά φύλου (χρωμοσώματα, ορμόνες, ανατομία) που δεν ταιριάζουν στις παραδοσιακές κατηγορίες «άνδρας» ή «γυναίκα». Παρόλο που το θέμα παραμένει ταμπού σε πολλές κοινωνίες, μερικά από τα πιο γνωστά πρόσωπα στον κόσμο έχουν μιλήσει ανοιχτά για την intersex ταυτότητά τους.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι 10 πιο διάσημοι intersex άνθρωποι διεθνώς – προσωπικότητες που άνοιξαν δρόμους σε αθλητισμό, ακτιβισμό, μόδα, επιστήμη και τέχνη.

1. Caster Semenya – η πρωταθλήτρια που προκάλεσε παγκόσμια συζήτηση για το φύλο στον αθλητισμό

Η Νοτιοαφρικανή Ολυμπιονίκης έχει τιμηθεί με δύο χρυσά μετάλλια στα 800 μέτρα και παραμένει σύμβολο αντοχής απέναντι σε διακρίσεις. Η ίδια αποκάλυψε πως έχει XY χρωμοσώματα και αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης λόγω 5-Reductase 2 deficiency. Αν και αναγκάστηκε να λάβει ορμόνες, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα της για ισότητα.

2. Hanne Gaby Odiele – σούπερμοντελ που αποκάλυψε πως είναι intersex

Το διεθνές μοντέλο από το Βέλγιο δήλωσε δημόσια το 2017 ότι γεννήθηκε με σύνδρομο αναισθησίας στα ανδρογόνα (AIS), έχοντας XY χρωμοσώματα και εσωτερικούς όρχεις. Μίλησε για τις «τραυματικές» επεμβάσεις που υπέστη ως παιδί χωρίς συναίνεση.

3. Morgan Carpenter – δημιουργός της intersex σημαίας

Ο Αυστραλός βιοηθικός είναι ο άνθρωπος πίσω από τη γνωστή κίτρινη σημαία με τον μοβ κύκλο, που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ορατότητας για τα intersex άτομα. Είναι συνιδρυτής και συνδιευθυντής της Intersex Human Rights Australia.

4. River Gallo – ο πρώτος intersex ηθοποιός που έπαιξε intersex ρόλο

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός από το Νιου Τζέρσεϊ πρωταγωνίστησε στο Ponyboi, την πρώτη ταινία όπου ένας intersex χαρακτήρας ενσαρκώνεται από intersex ηθοποιό. Γεννήθηκε με ανωχρία (απουσία όρχεων) και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε επεμβάσεις χωρίς τη συγκατάθεσή του.

5. Pidgeon Pagonis – συγγραφέας και ακτιβιστής της intersex δικαιοσύνης

Μέλος της Intersex Justice Project, έχει γίνει φωνή του κινήματος ενάντια στις μη συναινετικές παιδικές επεμβάσεις. Στο βιβλίο τους Nobody Needs to Know αποκαλύπτουν πώς τους είπαν ότι είχαν καρκίνο, ενώ στην πραγματικότητα ήταν intersex με εσωτερικούς όρχεις.

6. Hida Viloria – συγγραφέας του Born Both: An Intersex Life

Γεννημένα στις ΗΠΑ από γονείς Λατινικής καταγωγής, τα Hida δεν υποβλήθηκαν ποτέ σε διορθωτικές επεμβάσεις – κάτι που τα ίδια θεωρούν ευλογία. Το έργο τους προωθεί την αποδοχή και την ενημέρωση γύρω από την intersex εμπειρία.

7. Erik Schinegger – ο σκιέρ που άλλαξε φύλο μετά από πρωτάθλημα

Το 1966 κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκι ως Erika. Λίγα χρόνια μετά αποκαλύφθηκε ότι είχε γεννηθεί με intersex παραλλαγή και είχε εσωτερικούς όρχεις. Μετά από χειρουργική επέμβαση, άλλαξε το όνομά του σε Erik και συνέχισε τη ζωή του ως άνδρας.

8. Dutee Chand – πρώτη Ινδή γυναίκα που παραδέχθηκε δημόσια τη γκέι ταυτότητά της

Η ταχύτατη σπρίντερ της Ινδίας βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης με την IAAF για τα επίπεδα τεστοστερόνης. Ανοικτά intersex και γκέι, παλεύει για το δικαίωμα όλων των γυναικών να αγωνίζονται ανεξαρτήτως βιολογικών χαρακτηριστικών.

9. Caroline Cossey – το πρώτο trans και intersex μοντέλο στο Playboy

Η Cossey, γνωστή και ως Tula, έγινε διάσημη τη δεκαετία του ’80 με τη συμμετοχή της σε ταινία του James Bond. Εκτός από τρανς γυναίκα, γεννήθηκε με XXXY σύνδρομο. Έγραψε την αυτοβιογραφία My Story διεκδικώντας το δικαίωμα να ζήσει ως γυναίκα.

10. Kimberly Zieselman – Δικηγόρος που υποβλήθηκε σε αφαίρεση εσωτερικών όρχεων

Δικηγόρος και διευθύντρια της οργάνωσης interACT. Σε ηλικία 41 ετών ανακάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε αφαίρεση εσωτερικών όρχεων χωρίς να της έχουν πει ποτέ την αλήθεια για τη διάγνωσή της. Το βιβλίο της XOXY περιγράφει την εμπειρία της.

Τρεις περιπτώσεις που προκάλεσαν ερωτήματα και αντιδράσεις

Ορισμένες αθλήτριες βρέθηκαν στο στόχαστρο διεθνών ομοσπονδιών λόγω των επιπέδων τεστοστερόνης τους ή της χρωμοσωμικής τους σύστασης, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι intersex. Οι υποθέσεις τους έχουν προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

1. Imane Khelif

Η Αλγερινή μποξέρ, Ιμάνε Καλίφ αποκλείστηκε αιφνιδίως από τους Ολυμπιακούς του Παρισιού 2024, εξαιτίας «μη συμμόρφωσης με ιατρικά κριτήρια φύλου». Δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση πως είναι intersex, όμως η υπόθεση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα δικαιώματα των αθλητριών με φυσικά αυξημένη τεστοστερόνη.

2. Santhi Soundarajan

Ινδή αθλήτρια που έχασε το μετάλλιό της στους Ασιατικούς Αγώνες του 2006 όταν απέτυχε σε «τεστ φύλου». Μετά από ιατρικό έλεγχο, αποκαλύφθηκε ότι είχε XY χρωμοσώματα. Η ίδια δηλώνει πως ποτέ δεν έλαβε εξηγήσεις και ζήτησε αποκατάσταση της αξιοπρέπειάς της.

3. Ewa Kłobukowska

Πολωνή σπρίντερ και Ολυμπιονίκης της δεκαετίας του ’60. Το 1967 αποκλείστηκε επειδή «δεν πληρούσε τα γυναικεία βιολογικά πρότυπα». Αργότερα αποδείχθηκε ότι είχε σπάνια χρωμοσωμική παραλλαγή, χωρίς ιατρικά χαρακτηριστικά intersex. Παρά την αποκατάστασή της, δεν αγωνίστηκε ξανά.