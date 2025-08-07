Την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υποδέχτηκε, σήμερα, στο χώρο του υπό ανέγερση «Ιωνικού Κέντρου» της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, που βρίσκεται στην περιοχή του Περισσού, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ.

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας ξενάγησε την υπουργό στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του αναπτυσσόμενου Κέντρου, καθώς και στο θεματικό πάρκο που το περιβάλλει.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ενημέρωσε την υπουργό για την πορεία των εργασιών και ανέδειξε τον πολυσήμαντο χαρακτήρα του «Ιωνικού Κέντρου», το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε δυναμικό κύτταρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής προσφοράς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του προσφυγικού Ελληνισμού και στην ανάδειξη της Μικρασιατικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας», σημειώνεται.

Η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε τον θαυμασμό της γι’ αυτήν την πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων σημαντικών έργων για τη διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής συνέχειας του Ελληνισμού, καθώς και για την ενίσχυση της παιδείας με βάση τις αξίες της μνήμης, της παράδοσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ευχαρίστησε θερμά την υπουργό για την παρουσία και το ενδιαφέρον της, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας στην προώθηση κοινών στόχων προς όφελος της κοινωνίας και των νέων γενεών.

Πηγή: ΑΠΕ