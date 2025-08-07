Μια ασυνήθιστη υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας σημειώθηκε στη Λαμία με θύμα έναν 51χρονο άνδρα και δράστριες την εν διαστάσει σύζυγο του και την πεθερά του.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 4 Αυγούστου, η μητέρα του 51χρονου παρέλαβε έναν φάκελο χωρίς στοιχεία αποστολέα, ο οποίος περιείχε προσωπικές φωτογραφίες του θύματος σε ευαίσθητες στιγμές, καθώς και χειρόγραφο υβριστικού περιεχομένου.

Το θύμα revenge porn υπέδειξε ως αποστολείς του φακέλου την εν διαστάσει σύζυγό του και την 64χρονη πεθερά του, οι οποίες είχαν πρόσβαση στο υλικό.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας προχώρησαν σε έρευνα στην οικία της 64χρονης, όπου και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και επιπλέον φωτογραφίες του 51χρονου.

Η πεθερά συνελήφθη επιτόπου, ενώ η 46χρονη κόρη της εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα. Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν την Πέμπτη ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, όπου απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερες με χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ η καθεμία.

Η οικογενειακή σχέση πριν την καταγγελία

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, η εν διαστάσει σύζυγος του 51χρονου ζει μόνιμα στην Αγγλία, ενώ μαζί έχουν αποκτήσει ένα κοριτσάκι. Το ζευγάρι φέρεται να έχει χωρίσει εδώ και περίπου έναν χρόνο. Ο 51χρονος ζει επίσης στο εξωτερικό, ωστόσο αυτό το διάστημα παραθερίζει στα Καμμένα Βούρλα.

Μέχρι τον χωρισμό του ζευγαριού, πεθερά και γαμπρός διατηρούσαν άριστες σχέσεις, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη ένταση στην υπόθεση που εξετάζουν οι Αρχές.