Ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο της Κρήτης αφού εντόπισε μια ξεχασμένη γυναικεία τσάντα από τις τουαλέτες του καταστήματος, την οποία άρπαξαν και στη συνέχεια αποχώρησαν από το μαγαζί.

Το περιστατικό κατεγράφη από τις κάμερες ασφαλείας, οι οποίες δείχνουν μία τουρίστρια να αφήνει την τσάντα της κρεμασμένη σε πόμολο στις γυναικείες τουαλέτες. Το αντικείμενο εντοπίζεται λίγο αργότερα από το ζευγάρι, το οποίο – όπως φαίνεται στα πλάνα – κατεβαίνει στον χώρο, ελέγχει το περιβάλλον και αποχωρεί με τη λεία.

Η γυναίκα διακρίνεται να εντοπίζει πρώτη την τσάντα και να τη δείχνει στον άνδρα που τη συνοδεύει. Εκείνος κοιτάζει αν υπάρχουν μάρτυρες και στη συνέχεια παίρνει την τσάντα και φεύγουν ανενόχλητοι.

Η κάτοχος της τσάντας, η οποία σύμφωνα με την ίδια περιείχε το ποσό των 2.000 ευρώ, προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην αστυνομία.

Το ζευγάρι αναζητείται από τις Αρχές, με το υλικό από τις κάμερες να εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.