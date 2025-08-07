«Η εικόνα με τα απέραντα εργοτάξια στους δρόμους προσβάλλει την πόλη και τους πολίτες», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε σε σημείο εκτέλεσης εργασιών φυσικού αερίου στην πλ. Αγ. Θωμά στο Γουδή.

Ο δήμαρχος μετέβη στο χώρο, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Υποδομών Ανδρέα Γραμματικογιάννη, μετά από διαπίστωση της Δημοτικής Αστυνομίας για σειρά παρατυπιών, όπως ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας για οχήματα και πεζούς και ελλιπή φωτοσήμανση.

Ο κ. Δούκας επισήμανε την άμεση επιβολή προστίμων προς την εταιρία, προσθέτοντας: «Η ανομία στους δρόμους της Αθήνας τελειώνει. Τα έργα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας θα προχωρούν μόνο εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες».

Συγκεκριμένα, στην εταιρεία που εκτελούσε τις εργασίες βεβαιώθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ για μη απομάκρυνση υλικών κατασκευών, βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας, αλλά και 4.500 ευρώ βάσει παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οδοποιίας.

Ο αντιδήμαρχος Αν. Γραμματικογιάννης, υπενθύμισε την πλατφόρμα tomes.cityofathens.gr, όπου κάθε πολίτης μπορεί να κάνει καταγγελία όταν βλέπει ότι στη γειτονιά του εκτελούνται έργα χωρίς μέτρα ασφαλείας ή ότι οι τομές εκσκαφής παραμένουν ανοιχτές για πάρα πολλές μέρες, διαβεβαιώνοντας ότι «στη συνέχεια, τεχνικοί του δήμου, μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία σπεύδουν να ελέγξουν εάν οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές».

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες ο Δήμος Αθηναίων είχε προχωρήσει σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, καθώς στην οδό Ηρακλειδών στο Θησείο εκτελούνταν έργα φυσικού αερίου, χωρίς τις απαραίτητες άδειες, περιφράξεις και επισημάνσεις.

πηγή: ΑΠΕ