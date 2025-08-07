Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, μετά το περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον οικισμό της Νέας Ζωής.

Οι δύο συλληφθέντες, είναι Ρομά ηλικίας 26 και 23 ετών, με τον πρώτο ειδικά να έχει απασχολήσει για δεκάδες διαφορετικές περιπτώσεις τις διωκτικές Αρχές. η σύλληψη τους έγινε την επόμενη ημέρα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Είναι απίστευτο, αλλά ο διαπληκτισμός που κατέληξε σε «βροχή» από σφαίρες ξεκίνησε για ένα… διπλοπαρκαρισμένο όχημα. Ένα ζευγάρι ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση κινούνταν με ένα φορτηγό εντός των ορίων του καταυλισμού, μέχρι που σε έναν δρόμο «κώλυσαν» επειδή μία παρέα Ρομά είχε σταθμεύσει το όχημα της με τρόπο που εμπόδιζε τη διέλευση του φορτηγού. Ο 38χρονος οδηγός άρχισε να κορνάρει, να φωνάζει και να κάνει χειρονομίες, με αποτέλεσμα από παρακείμενο καφέ να εμφανιστούν δύο Ρομά και να απαντήσουν βρίζοντας κι απειλώντας.

Τότε, ο οδηγός του φορτηγού κάλεσε στο τηλέφωνο κι έσπευσαν άμεσα άλλα δύο άτομα -επίσης ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση- ενώ από το καφέ βγήκαν κι άλλοι Ρομά, οι οποίοι πραγματοποίησαν επίθεση χρησιμοποιώντας και κάποια μεταλλικά αντικείμενα. Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα μπήκαν στο φορτηγό και διέφυγαν προς την έδρα της εταιρείας του 38χρονου, όπου λίγο εμφανίστηκε ένα όχημα με επιβάτες τον 26χρονο, τον 23χρνο κι άλλους δύο Ρομά, ρίχνοντας πυρά αρχικά στον αέρα και στη συνέχεια προς το μέρος των ομογενών και της εταιρείας, προκαλώντας φθορές στο φορτηγό, στο κτίριο και μία οικεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημείο βρέθηκαν περισσότεροι από 40 κάλυκες!

Μετά την αστυνομική επιχείρηση το απόγευμα της Τρίτης, είχαμε τις δύο συλλήψεις ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι με γεμιστήρα, πιστόλι – ρέπλικα, καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και 10 φυσίγγια. Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα 10 φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των έτερων εμπλεκομένων συνεχίζονται.