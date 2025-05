Λίγες ώρες μετά από τις νέες έντονες δηλώσεις ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο γύρω από την «Ημέρα Νίκης» της 9ης Μαΐου, όπου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα ασφάλειας για τους ηγέτες που πιθανών να βρεθούν στη ρωσική γιορτή, στο φως της δημοσιότητας έρχεται μια νέα δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν, που ταράζει τα νερά.

«Μου έρχεται να χώσω μια μπουνιά σε μερικούς, αλλά κρατιέμαι…», απάντησε ο ρώσος πρόεδρο σε ερώτηση σχετικά με κάποια προβλήματα θυμού που μπορεί να τον επηρεάζουν, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση.

