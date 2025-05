Μετά από χρόνια εικασιών για την προσωπική του ζωή, ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, μας δείχνει για πρώτη φορά το υπερπολυτελές προσωπικό του διαμέρισμα στο Κρεμλίνου, σε ένα πρωτοφανές βίντεο.

Στο βίντεο ο ρώσος πρόεδρος φαίνεται να ανοίγει μια χρυσή πόρτα λέγοντας: «Ναι, αυτό είναι το διαμέρισμα. Όπως βλέπετε, δεν είναι μακριά», πριν προσκαλέσει ένα τοπικό δημοσιογράφο, ονόματι Ζαρούμπιν, να μπει μέσα.

Οι δύο τους στη συνέχεια εισέρχονται σε μια επιβλητική αίθουσα διακοσμημένη με επιχρυσωμένους τοίχους, μεγάλους καθρέφτες με χρυσές κορνίζες, χρυσούς πολυελαίους και εξωτικά φυτά.

Ένα μεγάλο πορτρέτο του Ρώσου Αυτοκράτορα Αλέξανδρου Γ΄ δεσπόζει σε ένα τραπέζι, ενώ αρκετοί ανοιχτόχρωμοι καναπέδες βρίσκονται στο κέντρο του δωματίου.

Υπάρχει επίσης ένα λευκό πιάνο με ουρά δίπλα στο παράθυρο, το οποίο ο πρόεδρος της Ρωσίας ισχυρίζεται πως σπάνια προλαβαίνει να παίξει.

Σε άλλα αποσπάσματα από την εκτενή συνέντευξη που σύμφωνα με τη dailymail, πρόκειται να προβληθεί στη Ρωσία στις 4 Μαΐου, ο Πούτιν δείχνει επίσης στον Ζαρούμπιν μια βιβλιοθήκη από σκουρόχρωμο ξύλο, δύο υπνοδωμάτια και ένα μικρό «οικιακό εκκλησάκι».

