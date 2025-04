After months of silence and lies about her fate, Russian authorities finally acknowledged her detention before announcing her death. By refusing to release the journalist and provide her with appropriate care, Russia bears enormous responsibility for what happened to this Ukrainian reporter.To shed light on the many unknown factors surrounding the disappearance of Victoria Roshchyna, RSF and three Ukrainian media — Slidstvo.info, Suspilne and Graty — investigated.If you have any information about Victoria Roshchyna or the other Ukrainian journalists killed or detained by Russia, you can write to us securely at [email protected]–Après des mois de silence et de mensonges sur son sort, la Russie a fini par reconnaître sa détention avant d'annoncer son décès. En refusant de la libérer et de lui prodiguer les soins appropriés, la Russie porte une lourde responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Afin de lever le voile sur les nombreuses zones d'ombre entourant la disparition de Victoria Roshchyna, RSF et trois médias ukrainiens(Slidstvo.info, Suspilne et Graty) ont enquêté. Si vous avez des informations sur Victoria Roshchyna ou sur les autres journalistes ukrainiens tués ou détenus par la Russie, vous pouvez nous écrire de manière sécurisée à [email protected]