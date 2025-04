Πάνω από 100 μετανάστες, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας συντονισμένης επιδρομής σε υπόγειο νυχτερινό κέντρο στο Κολοράντο Σπρινγκς.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε εμπορικό κέντρο, όπου οι Αρχές εντόπισαν επίσης εν ενεργεία στρατιωτικούς να εργάζονται στην παράνομη επιχείρηση, σύμφωνα με το CNN.

Όπως αναφέρθηκε από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), η επιδρομή ξεκίνησε μετά από μήνες παρακολούθησης του χώρου, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Οι πράκτορες της DEA εντόπισαν περίπου 200 άτομα στο νυχτερινό κέντρο, εκ των οποίων τουλάχιστον 114 βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ. Περισσότεροι από δώδεκα στρατιωτικοί ήταν παρόντες στην επιδρομή, με ορισμένους να εργάζονται ως φρουροί ασφαλείας στο κλαμπ.

Thanks to the swift action in Colorado Springs by @DEAHQ and our law enforcement partners, over 100 illegal aliens were apprehended, drugs and weapons were seized, and MS-13 ties were disrupted. This is how we make America safe again. https://t.co/hg1r4lPTY4