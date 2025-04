Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στη Ρώμη αργά το βράδυ της Παρασκευής, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια, για να παραστεί στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου. Πρόκειται για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, έφθασαν στο αεροδρόμιο Λεονάρντο ντα Βίντσι (Φιουμιτσίνο) της Ρώμης, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που ταξίδεψε με το Air Force One.

BREAKING: Donald Trump and Air Force One have touched down at Rome's Fiumicino Airport ahead of Pope Francis's funeral tomorrow https://t.co/TC2ROCL7wW



