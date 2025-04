Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η κομητεία Όσιαν στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου μαίνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 8.500 στρέμματα.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στην προστατευόμενη περιοχή Greenwood Forest Wildlife Management Area και παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της δασικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχει τεθεί υπό έλεγχο μόνο κατά 10%.

Σύμφωνα με το CNN, οι Αρχές προχώρησαν σε εκκένωση περίπου 3.000 κατοίκων, ενώ περισσότερες από 1.300 κτίσματα βρίσκονται σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα του Garden State Parkway, βασικού οδικού άξονα της πολιτείας.

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος της κομητείας Όσιαν, Τζον Λομπάρντι, ανέφερε ότι αρκετές επιχειρήσεις σε βιομηχανικό πάρκο στο Lacey Township έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή μεγάλες καταστροφές σε κατοικίες.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, με περισσότερα από 26.000 νοικοκυριά να επηρεάζονται, σύμφωνα με το PowerOutage.US.

🚨 #BREAKING : A major forest fire has broken out in parts of southern New Jersey, prompting evacuations as the blaze threatens nearby homes and buildings 📌 #Waretown | #NewJersey Watch as residents in nearby towns scramble to evacuate while numerous law enforcement and emergency… pic.twitter.com/kOkGUUwRVu

Πυκνά, μαύρα σύννεφα καπνού έχουν καλύψει τον ουρανό, με τις Αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για επιδείνωση της ποιότητας του αέρα και κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Εναέρια πλάνα που δημοσιεύθηκαν από το WPVI, συνεργαζόμενο δίκτυο του CNN, δείχνουν καμένα κτίρια και πυροσβεστικά πληρώματα να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

«Στην αρχή ο καπνός δεν ήταν τόσο έντονος», δήλωσε η Τζιάνα Νίκολας στο News 12 New Jersey, «αλλά όσο περνούσε η νύχτα, οι δρόμοι γέμισαν με καπνό και αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε την περιοχή».

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περίοδο ξηρασίας για την πολιτεία, με την κυβέρνηση του Νιου Τζέρσεϊ να έχει προειδοποιήσει για πολύ χαμηλά επίπεδα βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κάθε χρόνο καίγονται περίπου 7.000 στρέμματα δασικής έκτασης στην πολιτεία, με τη φετινή πυρκαγιά να υπερβαίνει ήδη τον μέσο όρο.

Αν και το Νιου Τζέρσεϊ δεν πλήττεται συχνά από τέτοια φαινόμενα, οι κάτοικοι δεν ξεχνούν την πυρκαγιά Jennings Creek τον Νοέμβριο του 2024 που κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα σε Νιου Τζέρσεϊ και Νέα Υόρκη, απαιτώντας συντονισμένη δράση από τις δύο πολιτείες.

BREAKING: The Garden State Parkway has been closed in both directions from Exit 80 South to Exit 63 due an ongoing wildfire which began in Barnegat Township, New Jersey.



The fire has so far burned hundreds of acres and is 0% contained. Mandatory evacuations have been issued.… pic.twitter.com/wlTqcB942U