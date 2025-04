Η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό και νομικό ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης και την πολιτική επιρροή στα πανεπιστήμια.​

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε, να απαγορεύσει στο κορυφαίο πανεπιστήμιο να δέχεται ξένους φοιτητές, αν δεν δεχθεί να υποβληθεί σε έλεγχο όσον αφορά την εισαγωγή φοιτητών, τις προσλήψεις πανεπιστημιακών και τον πολιτικό προσανατολισμό του.

Λάδι στη φωτιά, έριξε η επιστολή που έλαβε η διοίκηση του Πανεπιστημίου από την Ομάδα Εργασίας της κυβέρνησης για τον Αντισημιτισμό, η οποία περιείχε αυτές τις απαιτήσεις για αλλαγές στις πολιτικές προσλήψεων, εισαγωγών και προγραμμάτων σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, περιελάμβαναν την κατάργηση των προγραμμάτων ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης (DEI), τον περιορισμό των διεθνών φοιτητών και την απαγόρευση των φιλοπαλαιστινιακών φοιτητικών ομάδων.​

Η επιστολή, υπογεγραμμένη από τρεις ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και αποσταλμένη από επίσημο κυβερνητικό λογαριασμό, θεωρήθηκε αυθεντική από το Χάρβαρντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αργότερα ισχυρίστηκαν ότι η επιστολή εστάλη κατά λάθος και ότι προοριζόταν για εσωτερική χρήση.

