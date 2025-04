Καθώς πλησιάζει η αγιοποίησή του, πλήθος πιστών συρρέουν για να προσκυνήσουν το άφθαρτο σώμα του Βρετανικής καταγωγής Carlo Acutis.

Ο Acutis, ο οποίος απεβίωσε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, πρόκειται να γίνει ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας από τη γενιά των millennials.

Το σώμα του βρίσκεται στο Βασιλικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίας στη Ρώμη, ωστόσο δεν αποτελεί το μοναδικό χριστιανικό σύμβολο που έχει διασωθεί για την αιωνιότητα.

Μεταξύ των πιο περίεργων λειψάνων του Χριστιανισμού συγκαταλέγονται το κεφάλι του εκτελεσθέντος Αρχιεπισκόπου Armagh, τα χέρια τουλάχιστον δύο Καθολικών μαρτύρων και ίσως το πιο παράδοξο, η ακροποσθία του ίδιου του Χριστού.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες:

Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή

Στη χριστιανική θεολογία, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής προανήγγειλε την έλευση του Χριστού. Οι περισσότεροι βιβλικοί μελετητές συμφωνούν ότι ο Ιωάννης πράγματι βάπτισε τον Ιησού, όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη.

Αμφισβητούμενη παραμένει η άποψη ότι το κεφάλι του Ιωάννη βρίσκεται σήμερα στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Αμιών στη Γαλλία.

Το κεφάλι φέρεται να μεταφέρθηκε εκεί από την Κωνσταντινούπολη το 1206. Κατά τη Γαλλική Επανάσταση, κατασχέθηκε μαζί με άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια, αλλά επέστρεψε στον ναό στις αρχές του 19ου αιώνα.

Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που διεκδικούν το κεφάλι του Βαπτιστή, αφού εκκλησία στη Ρώμη και μουσείο στη Γερμανία ισχυρίζονται ότι διαθέτουν το ίδιο λείψανο.

Η Αγία Ακροποσθία

Ίσως να μοιάζει με πρωταπριλιάτικο αστείο, ωστόσο η λεγόμενη Αγία Ακροποσθία, ή Αγία Προβύς, φέρεται να έχει υπάρξει πραγματικό αντικείμενο λατρείας.

Περισσότερες από 12 εκκλησίες στην Ευρώπη έχουν ισχυριστεί κατά το παρελθόν ότι κατείχαν την ακροποσθία που αφαιρέθηκε κατά την περιτομή του Ιησού.

Ο Καρλομάγνος, βασιλιάς των Φράγκων και «πατέρας της Ευρώπης», πιστεύεται ότι έφερε την ακροποσθία στην Ευρώπη έπειτα από υποτιθέμενη επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους στα τέλη του 8ου αιώνα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο David Farley στο βιβλίο του An Irreverent Curiosity: In Search of the Church’s Strangest Relic in Italy’s Oddest Town (2009), ο Καρλομάγνος προσευχόταν στον Ναό του Παναγίου Τάφου όταν του εμφανίστηκε άγγελος.

Ο άγγελος του πρόσφερε ένα πακέτο με την «Αγία Αρετή». Εκείνος είδε μέσα την Τίμια Σταύρωση και την Αγία Ακροποσθία.

Ο Καρλομάγνος χάρισε το λείψανο στον Πάπα Λέοντα Γ’. Τελικά κατέληξε στο ιταλικό χωριό Calcata.

Η Καθολική Εκκλησία αργότερα το θεώρησε «ντροπή» και επέτρεψε την έκθεσή του μόνο κάθε Πρωτοχρονιά.

Το 1983, ο ιερέας του Calcata, Don Dario Mangoni, ανακοίνωσε πως το λείψανο είχε κλαπεί. Ο Farley έζησε για έναν χρόνο στο Calcata αναζητώντας το, χωρίς αποτέλεσμα.

Το χέρι ενός Καθολικού μάρτυρα

Όπως αναφέρει η Daily Mail ο Άγιος Edmund Arrowsmith, ιερέας και Καθολικός μάρτυρας του 17ου αιώνα, εκτελέστηκε το 1628 διότι τέλεσε λειτουργία.

Μετά τον θάνατό του, διασώθηκε ένα από τα χέρια του. Σήμερα φυλάσσεται σε κυλινδρική λειψανοθήκη στον ναό του Αγίου Arrowsmith στο Ashton-In-Makerfield, κοντά στο Wigan.

Ο Arrowsmith αγιοποιήθηκε το 1970 από τον Πάπα Παύλο ΣΤ’ ως ένας από τους Σαράντα Μάρτυρες της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Το χέρι της συζύγου ενός χασάπη

Η Αγία Μαργαρίτα Clitherow, σύζυγος χασάπη και Καθολική, θανατώθηκε βίαια το 1586 στο Γιορκ διότι επέτρεψε να τελεστεί λειτουργία στο σπίτι της.

Η Αγγλία τότε κυβερνιόταν από την Προτεστάντισσα βασίλισσα Ελισάβετ Α’.

Το χέρι της φέρεται να διασώθηκε από φίλο της που προσπάθησε να ανακτήσει το σώμα της από σκουπιδότοπο.

Σήμερα το λείψανο φυλάσσεται στη Μονή Bar στο Γιορκ. Η Μαργαρίτα ανακηρύχθηκε αγία το 1970 από τον Πάπα Παύλο ΣΤ’.

Το κεφάλι Ιρλανδού αρχιεπισκόπου

Ο Όλιβερ Πλάκετ, Αρχιεπίσκοπος του Armagh, ήταν το τελευταίο θύμα της περιβόητης Συνωμοσίας των Παπιστών, μιας ψευδούς κατηγορίας για δολοφονία του βασιλιά Καρόλου Β’.

Ο Πλάκετ συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 1679, καταδικάστηκε για εσχάτη προδοσία και εκτελέστηκε στο Tyburn του Λονδίνου την 1η Ιουλίου 1681.

Το σώμα του μεταφέρθηκε στο μοναστήρι Downside στην Αγγλία, αλλά το κεφάλι του τοποθετήθηκε σε ειδική λειψανοθήκη στον Ναό του Αγίου Πέτρου στο Drogheda της Ιρλανδίας από το 1921.

Ο Πλάκετ μακαριοποιήθηκε το 1920 και αγιοποιήθηκε το 1975.

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ προσκύνησε το λείψανό του κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία το 1979.

Το γάλα της Παναγίας

Στη Βηθλεέμ οι ντόπιοι μιλούν για τα θαύματα του Σπηλαίου του Γάλακτος.

Η Παναγία και ο Ιωσήφ λέγεται ότι βρήκαν εκεί καταφύγιο με τον Βρεφικό Ιησού κατά τη Σφαγή των Νηπίων από τον Ηρώδη.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο βράχος στο σπήλαιο έγινε λευκός όταν η Παναγία έχυσε λίγες σταγόνες από το μητρικό της γάλα.

Οι πιστοί θεωρούν ότι η λευκή σκόνη που εξάγεται από τον ασβεστόλιθο μπορεί να βοηθήσει σε προβλήματα υγείας, ιδίως στην υπογονιμότητα.

Η σκόνη αυτή πωλείται και μπορεί να καταναλωθεί αφού αναμειχθεί με νερό στο σπίτι.