Γαλλικό δικαστήριο απαγόρευσε στη Μαρίν Λεπέν να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια, αφού κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση του ακροδεξιού κόμματός της.

Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ. Η ποινή θα της απαγορεύσει να κατέβει στις προεδρικές εκλογές του 2027, εκτός αν ασκήσει προηγουμένως έφεση επιτυχώς, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Εκτός από την απαγόρευση να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε και σε φυλάκιση τεσσάρων ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή. Δεν είναι όμως σαφές αν θα περάσει πράγματι χρόνο στη φυλακή ή αν θα έχει περιορισμούς, όπως να φοράει βραχιολάκι, σημειώνει το BBC.

Η απόφαση σηματοδοτεί ένα καταστροφικό πλήγμα για τη Λεπέν, την επικεφαλής του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) και επικρατέστερη στις δημοσκοπήσεις για την αναμέτρηση του 2027.

Η Λεπέν αποχώρησε ξαφνικά από τη δικαστική αίθουσα, προτού ολοκληρωθεί η ανάγνωση της απόφασης, αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ. Μετέβη στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Συναγερμού στο κέντρο του Παρισιού, αλλά δεν είπε ούτε λέξη στους δημοσιογράφους που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο.

⚡️BREAKING: A court in Paris has found Marine Le Pen and 8 of her National Rally associates guilty of embezzling European Parliament funds, Le Monde reports. pic.twitter.com/6ofJA5Gl3U