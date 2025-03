Ίσα ίσα γλίτωσαν τη σύγκρουση ένα Airbus A319 της Delta Air Lines και ένα στρατιωτικό αεροσκάφος T-38 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ την Παρασκευή, όταν βρέθηκαν σε επικίνδυνη εγγύτητα κατά την απογείωση από το εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον. Το T-38, που χρησιμοποιείται συχνά για εκπαίδευση, προκάλεσε συναγερμό στο πιλοτήριο του επιβατικού αεροσκάφους, οδηγώντας σε άμεσες αντιδράσεις για την αποφυγή της σύγκρουσης.



Η Delta 2983 αναχωρούσε από το αεροδρόμιο Ρίγκαν γύρω στις 15:15 και κατευθυνόταν προς το διεθνές αεροδρόμιο Μινεάπολις-Σεν Πολ για μια τακτική προγραμματισμένη πτήση.



Η Delta δεν προσδιόρισε το άλλο αεροσκάφος που εμπλέκεται, αλλά μια επισκόπηση των δεδομένων παρακολούθησης από το FlightRadar24 έδειξε ένα αεροσκάφος T-38 της Πολεμικής Αεροπορίας να περνάει δίπλα από το αεροπλάνο της Delta και το αεροδρόμιο DCA με ταχύτητα άνω των 350 μιλίων την ώρα στα 800 πόδια. Το στρατιωτικό αεροσκάφος απογειώθηκε και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Λάνγκλεϊ, στο Χάμπτον της Βιρτζίνια όπως αναφέρει το CNN.

Η παραλίγο σύγκρουση συνέβη ακριβώς νότια του αεροδρομίου DCA, κοντά στο σημείο όπου συγκρούστηκαν ένα περιφερειακό αεροσκάφος της American Airlines και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 67 άνθρωποι, στις 29 Ιανουαρίου.

