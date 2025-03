Η ίδια σχολική κοινότητα του Όρεγκον που βρέθηκε υπό την κριτική το περασμένο έτος για την απόφαση να επιτρέψει σε μια τρανς αθλήτρια να συμμετάσχει σε αγωνίσματα κοριτσιών, συνεχίζει να κατακτά πρώτες θέσεις ένα χρόνο μετά.

Σύμφωνα με την nypost η Άντα Γκάλαχερ, η οποία τρέχει ως 10η μαθήτρια στο Γυμνάσιο ΜακΝτάνιελ στο Πόρτλαντ, κατέκτησε την πρώτη θέση στους αγώνες 200 μέτρων και 400 μέτρων κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος της Portland Interscholastic League 6A-1 το 2024.

Τώρα, ως 11η μαθήτρια, η Γκάλαχερ επέστρεψε στην πίστα για έναν αγώνα της Portland Interscholastic League στο δικό της γήπεδο, όπου εντυπωσίασε με την απόδοσή της, ιδιαίτερα στα 400 μέτρα, όπου τερμάτισε πάνω από επτά δευτερόλεπτα μπροστά από την υπόλοιπη αντίπαλη ομάδα.

Η Γκάλαχερ ολοκλήρωσε τον αγώνα στα 400 μέτρα σε 57.62 δευτερόλεπτα, με τη Κιννάλη Σουφανθόνγκ του Λυκείου Φράνκλιν να κατατάσσεται στη δεύτερη θέση με 1:05.72.

Η συμπαίκτριά της, Κουίνναν Σέιφερ, τερμάτισε πίσω από τη Σουφανθόνγκ με χρόνο 1:07.13.

Στη συνέχεια, στον αγώνα των 200 μέτρων, η Γκάλαχερ τερμάτισε στην πρώτη θέση με 25.76 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από τη συμπαίκτριά της Άντισον Σκάιλς με χρόνο 27.31.

Και οι δύο χρόνοι της Γκάλαχερ ήταν προσωπικά ρεκόρ της φετινής σεζόν.

Καθώς το βίντεο των αγώνων άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες άρχισαν να εκφράζουν τις απόψεις τους.

🚨BREAKING🚨



A male student has just won gold in the Girls 400m Varsity race at the Portland Interscholastic League meet in Oregon.



Aayden "Ada" Gallagher of McDaniel High School set a season record after finishing over 7 seconds ahead of his female competitors. pic.twitter.com/gYY10tLAkn