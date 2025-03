Μια οικογένεια που απελάθηκε στο Μεξικό προσπαθεί απεγνωσμένα να επιστρέψει στις ΗΠΑ, για να διασφαλίσει ότι η 10χρονη κόρη τους, η οποία είναι πολίτης των ΗΠΑ, θα μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία της για τον καρκίνο του εγκεφάλου.

Οι μεταναστευτικές αρχές χώρισαν το μικρό κορίτσι και τα τέσσερα αδέλφια του από την υπόλοιπη οικογένειά τους, στο Τέξας, στις 4 Φεβρουαρίου, όταν απέλασαν τους γονείς τους, επειδή δεν είχαν χαρτιά.

A family was torn apart while seeking medical care for their daughter with brain tumor. Now, they are stranded in Mexico, separated from their U.S. citizen children. This should never happen.



