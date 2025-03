Ένας αμερικανός YouTuber που ισχυρίστηκε ότι άφησε έγκυες τόσο τη σύντροφό του όσο και τη μητέρα της αποκάλυψε την αλήθεια, αλλά επιμένει ότι η τριπλή τους σχέση είναι απολύτως αληθινή.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, o 29χρονος Νικ Γιάρντι προκάλεσε φρίκη στο διαδίκτυο όταν ανακοίνωσε πρόσφατα πως η 22χρονη σύντροφός του, η Τζέιντ και η 44χρονη μητέρα της, Ντάνι, κυοφορούν και οι δύο παιδιά του.

Ωστόσο, ενώ παραδέχτηκε ότι το βίντεο – το οποίο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές – ήταν απλώς ένα σενάριο για τους ακόλουθούς του, επιμένει ότι η οικογενειακή ζωή του τριπλού ζευγαριού είναι 100% αληθινή.

YouTuber blasted after revealing throuple with girlfriend and her mom: ‘All kinds of messed up’ https://t.co/9jM9c9IIkz pic.twitter.com/26Iff1w7Qw