Η 27χρονη Ιρανή τραγουδίστρια, Παραστού Αχμαντί, συνελήφθη το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου καθώς έδωσε συναυλία στο YouTube χωρίς να φοράει χιτζάμπ, δήλωσε ο δικηγόρος της στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, δεν γνωρίζαμε για την κατάσταση της πελάτισσάς μου», δήλωσε ο δικηγόρος της Μιλάντ Παναχιπούρ την ημέρα της σύλληψής της. «Δυστυχώς μάθαμε ότι συνελήφθη σήμερα στην επαρχία Μαζανταράν», συμπλήρωσε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι συνελήφθησαν δύο από τους μουσικούς της Παραστού Αχμαντί, τον Σοχέιλ Φαγκίχ Νασίρι και τον Εσάν Μπαϊραγκντάρ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Euronews.com, παράλληλα με τον νόμο για το υποχρεωτικό χιτζάμπ, οι γυναίκες δεν είναι επίσης ελεύθερες να τραγουδήσουν δημοσίως στο Ιράν.

«Είμαι η Παραστού, ένα κορίτσι που θέλει να τραγουδάει για τους ανθρώπους που αγαπάει. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που δεν μπορώ να αγνοήσω, το να τραγουδάω για τη χώρα που αγαπώ με πάθος. Εδώ, σε αυτό το μέρος του αγαπημένου μας Ιράν, όπου η ιστορία και οι μύθοι μας συνυπάρχουν, ακούστε τη φωνή μου σε αυτή τη φανταστική συναυλία και φανταστείτε αυτή την όμορφη πατρίδα. Είμαι ευγνώμων σε όλους εκείνους που με στήριξαν σε αυτές τις δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες» είχε γράψει η 27χρονη στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube.

Η 27χρονη συνελήφθη το Σάββατο στην πόλη Σάρι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Μαζανταράν στο βόρειο Ιράν.

Another jaw dropping bravery by an Iranian woman. Singer Parastoo Ahmady did a live performance in Iran a few hours ago in an ancient road inn/caravansary.



This is while the regime not only continues to ban women from singing, it just passed a new law that imposes even more… pic.twitter.com/YMAK6y19Bl