Οι εισαγωγές όπλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών του NATO υπερδιπλασιάστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια και στο 60% και πλέον από αυτές εισήχθησαν αμερικανικά όπλα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα το SIPRI, το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, 26 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες της ηπείρου διαβλέποντας την απεμπλοκή των ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την πενταετία 2020-2024, η Ουκρανία έγινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στον κόσμο και οι ΗΠΑ εδραίωσαν περαιτέρω τη θέση του μεγαλύτερου εξαγωγέα (43% του παγκόσμιου συνόλου), ακολουθούμενες από τη Γαλλία, σύμφωνα με τους αριθμούς του ινστιτούτου.

Την υπό μελέτη περίοδο οι εισαγωγές όπλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών του NATO αυξήθηκαν αλματωδώς (+105%) σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία (2015-2019), αντανακλώντας «τον γενικό επανεξοπλισμό της Ευρώπης σε αντίδραση στην απειλή της Ρωσίας», σχολιάζει το SIPRI.

Οι ΗΠΑ προμήθευσαν το 64% αυτών των όπλων (από 52% την περίοδο 2015-2019).

🇪🇺 European #NATO states sourced a bigger share of their arms imports from the US in 2020–24 (64%) than they did in 2015–19 (52%).

Read the new #SIPRI fact sheet on international #ArmsTransfers: https://t.co/x1ksmGTI2e pic.twitter.com/W1wBxRnLo3