Η Ουκρανία είναι το τρέχον διάστημα ο μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στον κόσμο, τρία και πλέον χρόνια μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην επικράτειά της, σύμφωνα με έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα το SIPRI, το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη.

Οι εισαγωγές όπλων της Ουκρανίας σχεδόν εκατονταπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετή περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με την έκθεση του σουηδικού ινστιτούτου.

Τα δεδομένα του SIPRI αφορούν τον όγκο των παραδόσεων όπλων, όχι τη χρηματική αξία τους. Καθώς ο όγκος αυτός μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες αυξομειώσεις από χρονιά σε χρονιά, το SIPRI έχει επιλέξει οι συγκρίσεις να γίνονται σε βάθος πενταετίας – εν προκειμένω, τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 2020-2024 και η σύγκριση γίνεται με την περίοδο 2015-2019.

Η Ουκρανία πλέον εισάγει το 8,8% του συνολικού όγκου βαρέων όπλων (αρμάτων μάχης, μαχητικών αεροσκαφών, υποβρυχίων και άλλων ειδών αυτής της φύσης).

