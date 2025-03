Νέα «πυρά» κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της δημόσιας έντονης αντιπαράθεσης που είχαν μεταξύ τους οι δύο ηγέτες στον Λευκό Οίκο, τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αχάριστο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι «πήρε χρήματα για βοήθεια από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «σαν να αρπάζει καραμέλα από μωρό».

«Πήρε χρήματα από αυτή τη χώρα, επί Μπάιντεν, σαν καραμέλα από μωρό. Ήταν τόσο εύκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News που προβλήθηκε σήμερα, Κυριακή (09.03.25).

Trump on Zelensky: He took U.S. money like candy from a baby… I don’t think he’s grateful. They fought because someone had to use the weapons. pic.twitter.com/fQbBljSMsg

«Απλά δεν νομίζω ότι είναι ευγνώμων. Του δώσαμε 350 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτός μιλάει για το γεγονός ότι έχουν πολεμήσει και έχουν αυτή τη γενναιότητα», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι ήταν αυτός που του έδωσε τα αντιαρματικά όπλα Javelin στην Ουκρανία και ότι ο πόλεμος δεν θα είχε γίνει αν ήταν ο ίδιος πρόεδρος το 2022.

Σε ερώτημα της δημοσιογράφου Μαρία Μπαρτιρόμο για το ενδεχόμενο να μην επιβιώσει η Ουκρανία αν οι ΗΠΑ αποσύρουν τη βοήθειά τους, ο Τραμπ είπε ότι «ούτως ή άλλως μπορεί να μην επιβιώσει» η χώρα. Επανέλαβε δε ότι «ο πόλεμος αυτός δεν θα έπρεπε να είχε γίνει. Συνέβη όμως και παγιδευτήκαμε σε αυτό το χάλι».

Iσχυρίστηκε επίσης ότι «κανένας δεν ήταν πιο σκληρός για τη Ρωσία από εμένα», κάτι που, συνέχισε ο Τραμπ, θα το παραδεχόταν… και ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος.

Trump said on Fox News: “I got along great with Putin. Putin would be the first one to say this: nobody’s been tougher on Russia than Donald Trump. I was tougher on Russia than anybody ever, when you think of it. First of all, there was the Russia, Russia, Russia hoax, which was… pic.twitter.com/hPrxHJgqjm