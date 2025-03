Οι καναδικές αρχές ερευνούν μια ασυνήθιστη αύξηση στις πωλήσεις οχημάτων της Tesla, η οποία συνέπεσε με την αναστολή του ομοσπονδιακού προγράμματος επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα τον Ιανουάριο.

Σε διάστημα τριών ημερών, η Tesla ανέφερε την πώληση 8.600 οχημάτων σε τέσσερα σημεία σε όλη τη χώρα, γεγονός που άντλησε επιδοτήσεις ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση.

Ένα μόνο κατάστημα της Tesla στο Τορόντο ανέφερε περισσότερες από 1.200 πωλήσεις, σε μία μέρα – συγκεκριμένα στις 11 Ιανουαρίου – με τις σχετικές επιδοτήσεις να ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια δολάρια.

Potential waste, fraud and abuse by Tesla Canada sales centers. Only 4 locations sold 8,600 vehicles in a single weekend? Did Tesla game Canada’s EV subsidy right before the rebate ended? pic.twitter.com/Uc40sO1pGE

Αυτοί οι αριθμοί έχουν εγείρει ανησυχίες μεταξύ αναλυτών του κλάδου, οι οποίοι αμφισβητούν εάν οι πωλήσεις ήταν νόμιμες ή αν η Tesla είχε γνώση της επικείμενης αναστολής του προγράμματος επιδοτήσεων υπονοώντας ότι πιθανώς η εταιρεία αγόρασε η ίδια τα αυτοκίνητά της για να καρπωθεί τα ποσά των επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρεις ο ιστότοπος motorillustrated, η Καναδική Ένωση Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων κάλεσε το υπουργείο Μεταφορών να διεξαγάγει έρευνα, επισημαίνοντας πιθανή κατάχρηση του συστήματος επιδοτήσεων. Οι προσπάθειες επικοινωνίας με την Tesla για σχόλιο έχουν παραμείνει αναπάντητες.

Transport #Canada is investigating suspicious number of #Tesla rebate requests on last days of program, incl. a Quebec Tesla dealership which would've delivered about 4,000 vehicles in one weekend, which is physically impossible. https://t.co/xX8o66EXD4