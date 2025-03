Να μη χαλαρώσει την πίεση στη Ρωσία, ζήτησε σήμερα από τη διεθνή κοινότητα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία ημέρα μετά από ρωσικό πλήγμα σε ξενοδοχείο στην Κρίβι Ριχ, όπου διέμεναν Αμερικανοί και Βρετανοί εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίοι επέζησαν.

Το πυραυλικό αυτό πλήγμα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης και προκάλεσε ζημιές στο ξενοδοχείο και τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

«Δεν πρέπει να υπάρξει ανάπαυλα στην πίεση που ασκείται στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο αυτόν», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

All night, a rescue operation continued in Kryvyi Rih at the site of a Russian missile strike. A ballistic missile struck an ordinary hotel. Just before the attack, volunteers from a humanitarian organization – citizens of Ukraine, the United States, and the United Kingdom – had… pic.twitter.com/XTfcRprBsE