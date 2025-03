Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε «πόλεμο» στα καρτέλ, μια κίνηση που, σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, θα αποτρέψει το Μεξικό από το να εξελιχθεί σε «ναρκωκράτος». Ο Βανς δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη γειτονική χώρα.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Τέξας, κατά μήκος των συνόρων των δυο χωρών, ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε πως η αντιμεταναστευτική επίθεση που εξαπολύθηκε από την Ουάσιγκτον και η εγγραφή των καρτέλ στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων θα επιτρέψουν να καμφθούν οι ροές ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «προσφέρει τεράστια υπηρεσία στον μεξικανικό λαό, καθώς, αν δεν ελεγχθούν αυτά τα καρτέλ, ο μεξικανικός λαός μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα σε ναρκωκράτος, όπου τα καρτέλ θα έχουν περισσότερη εξουσία από την κυβέρνησή του», έκρινε.

Η επίσκεψη καταγράφεται την επομένη ομιλίας του αμερικανού προέδρου ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε πως θα διεξαγάγει «πόλεμο» εναντίον των καρτέλ.

«Τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο εναντίον της Αμερικής κι είναι καιρός η Αμερική να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον των καρτέλ — και το κάνουμε», είπε ο Ρεπουμπλικάνος, θυμίζοντας πως η κυβέρνησή του ήδη ενέταξε πολλές συμμορίες, ανάμεσά τους το επίφοβο καρτέλ Σιναλόα, στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

«Η περιοχή που βρίσκεται νότια των συνόρων μας κυριαρχείται πλέον απόλυτα από τα εγκληματικά καρτέλ που δολοφονούν, βιάζουν, βασανίζουν κι ασκούν απόλυτο έλεγχο», υποστήριξε ο μεγιστάνας των ακινήτων. «Ασκούν απόλυτο έλεγχο σε ένα ολόκληρο έθνος και αυτό εγείρει σοβαρή απειλή για την εθνική μας ασφάλεια», υπερθεμάτισε.

