Ένα βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ να κατεβαίνει από αμαξάκι για να παίξει γκολφ, το οποίο έγινε viral την Κυριακή, πυροδότησε πληθώρα σχολίων, με χρήστες στην πλατφόρμα Χ να παρατηρούν ότι το δεξί του πόδι φαίνεται «άκαμπτο», «ασταθές» και «στραμμένο προς τα μέσα».

Ορισμένοι προχώρησαν σε εικασίες, χωρίς ιατρική βάση, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να έχει «αδύναμα γόνατα» ή κάποιο «νευρομυϊκό εκφυλιστικό ζήτημα».

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

🚨 WATCH: After months of footage showing 80 year old Trump dragging his right leg, new video from yesterday’s golf outing shows him struggling to step out of a cart—his legs looking far from stable.



What’s going on here? pic.twitter.com/EENBARsPHO