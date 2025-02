Οι αμερικανοί διαπραγματευτές δρουν με στόχο την απόκτηση πρόσβασης των ΗΠΑ στα ορυκτά της Ουκρανίας, για να εξισορροπήσουν τον μονοπωλιακό έλεγχο της Κίνας, γεγονός που, τις τελευταίες ώρες, έχει προκαλέσει σενάρια για διακοπή των υπηρεσιών του Starlink στην Ουκρανία, αναφέρει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Reuters.

Το δορυφορικό σύστημα του Έλον Μάσκ είναι ζωτικής σημασίας για τον ουκρανικό στρατό καθώς του παρέχει συνδεσιμότητα, πολύτιμη για τον γεωεντοπισμό εχθρικών θέσεων στα πεδία των μαχών.

Η πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink που ανήκει στη SpaceX τέθηκε επί τάπητος στις συζητήσεις μεταξύ αμερικανών και ουκρανών αξιωματούχων, αφότου ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε μια αρχική πρόταση του αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ανέφεραν οι πηγές του Reuters.

Ο Μασκ τοποθέτησε χιλιάδες τερματικά Starlink πάνω από την Ουκρανία για να αντικαταστήσει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που κατέστρεψε η Ρωσία μετά την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο δισεκατομμυριούχος που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ήρωας στην Ουκρανία, περιόρισε αργότερα την πρόσβαση της χώρας στο Starlink τουλάχιστον μία φορά πριν το φθινόπωρο του 2022, καθώς άρχισε να γίνεται πιο επικριτικός για τον χειρισμό του πολέμου από το Κίεβο.

Το θέμα τέθηκε εκ νέου την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συναντήσεων μεταξύ του Κιθ Κέλογκ, του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, και του Ζελένσκι, δήλωσε μία πηγή στο Reuters.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Ουκρανία ενημερώθηκε ότι αντιμετωπίζει επικείμενο κλείσιμο της υπηρεσίας εάν δεν επιτύχει συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά.

«Η Ουκρανία “τρέχει” με το Starlink. Το θεωρούν το Βόρειο Άστρο τους. Η απώλεια του Starlink θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα», δήλωσε η πηγή.

Ο Ζελένσκι απέρριψε μια λεπτομερή πρόταση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η Ουάσινγκτον και οι αμερικανικές εταιρείες θα λάμβαναν το 50% των κρίσιμων ορυκτών της Ουκρανίας, τα οποία περιλαμβάνουν γραφίτη, ουράνιο, τιτάνιο και λίθιο, βασικό συστατικό στις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν προσφέρει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

Την Παρασκευή, ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας εργάζονται για μια συμφωνία και ο Τραμπ δήλωσε πως αναμένει ότι σύντομα θα υπογραφεί μια συμφωνία.

Η Μελίντα Χάρινγκ, ανώτερη συνεργάτης του Ατλαντικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι το Starlink είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας, βασικό πυλώνα της στρατιωτικής στρατηγικής της.

«Η απώλεια του Starlink θα άλλαζε το παιχνίδι», δήλωσε η Χάρινγκ, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται πλέον σε ισοτιμία 1:1 με τη Ρωσία όσον αφορά τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βλημάτων πυροβολικού.

