Τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας («Chairman of the Joint Chiefs of Staff»), τον επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, απέλυσε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έδιωξε άλλους πέντε ναυάρχους και στρατηγούς, σε μια άνευ προηγουμένου αναδιοργάνωση της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας.

Τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, πρώην πιλότο μαχητικού που ονομάστηκε υποψήφιος από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της πρώτης θητείας του κι έγινε επί των ημερών του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε τη θέση-κλειδί στο Πεντάγωνο, αντικαθιστά επίσης πρώην χειριστής F-16, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, «ειδικός στην εθνική ασφάλεια».

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα προτείνει τον πρώην υποστράτηγο Νταν «Ραζίν» Κέιν για να διαδεχθεί τον Μπράουν, σπάζοντας την παράδοση, βγάζοντας για πρώτη φορά κάποιον από τη σύνταξη για να γίνει ανώτατος αξιωματικός του στρατού, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Ο πρόεδρος θα αντικαταστήσει επίσης τον επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, θέση που κατέχει η ναύαρχος Λίζα Φραντσέτι, η πρώτη γυναίκα που ηγείται στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς και τον αντιπρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Απομακρύνει επίσης τους δικαστικούς γενικούς επιθεωρητές του ναυτικού, του στρατού ξηράς και της αεροπορίας, κρίσιμες θέσεις που διασφαλίζουν την εφαρμογή της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Η απόφαση του Τραμπ δρομολογεί μια περίοδο αναταραχής στο Πεντάγωνο, το οποίο ήδη προετοιμάζεται για μαζικές απολύσεις πολιτικού προσωπικού, μια δραματική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και μια μετατόπιση των στρατιωτικών αποστολών στο πλαίσιο της νέας εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ «Πρώτα η Αμερική», σημειώνει το πρακτορείο.

Κι ενώ η πολιτική ηγεσία του Πενταγώνου αλλάζει από τη μία κυβέρνηση στην άλλη, τα ένστολα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων προορίζονται να είναι απολιτικά, εκτελώντας τις πολιτικές των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων.

Ο Μπράουν, ο δεύτερος μαύρος αξιωματικός που έγινε ο κορυφαίος ένστολος στρατιωτικός σύμβουλος του προέδρου, υπηρετούσε μια τετραετή θητεία που επρόκειτο να λήξει τον Σεπτέμβριο του 2027.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Μπράουν απαλλάσσεται με άμεση ισχύ, πριν η Γερουσία επικυρώσει τον διάδοχό του.

Το Reuters τον Νοέμβριο είχε μεταδώσει ότι η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε μια σαρωτική αναδιοργάνωση των ανώτατων στελεχών, με απολύσεις μεταξύ των οποίων και του Μπράουν.

Απόλυση «woke» στρατηγών

Κατά τη διάρκεια της περσινής προεδρικής εκστρατείας, ο Τραμπ μίλησε για την απόλυση «woke» στρατηγών και των υπευθύνων για την προβληματική απόσυρση του 2021 από το Αφγανιστάν. Αλλά την Παρασκευή, ο πρόεδρος δεν εξήγησε την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Μπράουν.

Ο υπουργός Άμυνας που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πιτ Χέγκσεθ, είχε ήδη υπονοήσει, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε πόντκαστ προτού αναλάβει το αξίωμα, πως θα καθαιρούσε τον πτέραρχο Μπράουν και οποιονδήποτε άλλο αξιωματικό «εμπλεκόταν» σε πολιτικές «woke» και προώθησης της διαφορετικότητας, στις οποίες αναφέρθηκε με υβριστικό τρόπο.

Ο πτέραρχος Κέιν, που θα αναλάβει, είναι «μαχητής» με «μεγάλη εμπειρία στις ειδικές επιχειρήσεις», ιδίως εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο. Μαζί με τον πολιτικό του προϊστάμενο Πιτ Χέγκσεθ, πρόσθεσε ο μεγιστάνας, θα «αποκαταστήσει την ειρήνη διά της ισχύος, θα βάλει πρώτα την Αμερική και να ανασυγκροτήσει τον στρατό μας».

Στο πιο πρόσφατο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε το 2024 ο κ. Χέγκσεθ διερωτήθηκε αν ο πτέραρχος Μπράουν άξιζε τη θέση ή προήχθη επειδή ήταν Αφροαμερικανός. «Δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά αμφιβολία θα υπάρχει πάντα», πέταξε, παραδεχόμενος πως αυτό μοιάζει «άδικο» για τον ανώτατο αξιωματικό.

Την πρώτη του ημέρα στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ καθαίρεσε τη Λίντα Φέιγκαν, την επικεφαλής της αμερικανικής ακτοφυλακής, επίσης την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διοίκηση του σώματος.

Ο βουλευτής Σεθ Μάουλτον (Δημοκρατικός, Μασαχουσέτη) έκρινε πως οι χθεσινές απομακρύνσεις από κορυφαία και υψηλά αξιώματα της στρατιωτικής ιεραρχίας είναι κινήσεις «μη αμερικανικές, μη πατριωτικές», και «επικίνδυνες για τα στρατεύματά μας και για την εθνική μας ασφάλεια», χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις της κυβέρνησης «τον ορισμό της πολιτικοποίησης των ενόπλων δυνάμεων» των ΗΠΑ.