Η New York Post, εφημερίδα που άλλοτε στήριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, διαφοροποιήθηκε από τη στάση του πρώην προέδρου απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με ένα αιχμηρό πρωτοσέλιδο την Παρασκευή, η εφημερίδα ανήρτησε τη φράση «Αυτός είναι ο δικτάτορας», συνοδευόμενη από μια μεγάλη φωτογραφία του Βλαντίμιρ Πούτιν, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στον Ρεπουμπλικανό, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «δικτάτορα» μέσω του Truth Social.

New York Post's latest cover: "THIS IS A DICTATOR." pic.twitter.com/J07lqslFaj