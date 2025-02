Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέπεμψε σήμερα τον Άντριου Γκουίν από υφυπουργό Υγείας και από το Εργατικό Κόμμα, για προσβλητικά μηνύματα που είχε στείλει ο υφυπουργός σε ιδιωτικές του συνομιλίες, μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

🚨Labour minister Andrew Gwynne sacked for saying he hopes pensioners who don't vote Labour 'die before the next election'. Utterly vile. pic.twitter.com/IJ4j9hDghQ

Ο Γκουίν μετά την αποπομπή του ζήτησε συγγνώμη για «σχόλια του που εκλήφθησαν λανθασμένα».

Το ταμπλόιτ Mail δημοσίευσε μηνύματα με προσβλητικό περιεχόμενο που είχε στείλει ο Γκουίν σε ιδιωτικές του συνομιλίες μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

🚨BREAKING NEWS: Labour Government Health Minister Andrew Gwynne has been sacked for saying he hopes pensioners who don't vote Labour DIE before the next election. Labour hate the public pic.twitter.com/70oKAd39XV

«Λυπάμαι βαθύτατα για σχόλιά μου που εκλήφθησαν λανθασμένα και ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε προσέβαλα», τόνισε ο Γκουίν με ανάρτησή του στο X.

I entirely understand the decisions the PM and the party have taken and, while very sad to have been suspended, will support them in any way I can. 2/2