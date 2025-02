Viral στα social media έχει γίνει ο Χοσέ Κάρλος Μοντόγια. Ο παίκτης του ισπανικού ριάλιτι «La Isla de las Tentaciones», ελληνιστί «Το νησί των πειρασμών», είδε την κοπέλα του να… υποκύπτει στον πειρασμό και βρέθηκε με έναν άλλον άντρα να προχωράει σε ερωτικές περιπτύξεις.

Ο Μοντόγια είδε την κοπέλα του με έναν άλλον άντρα και άρχισε να τρέχει προς το μέρος τους, με τους ανθρώπους της παραγωγής να του φωνάζουν «Por favor Montoya, por favor!» («Σε παρακαλώ, Μοντόγια, σε παρακαλώ»), μια ατάκα που έχει γίνει viral στην Ισπανία.

Η ατάκα έφτασε να γίνει viral σε αναρτήσεις επίσημων λογαριασμών ποδοσφαιρικών ομάδων, όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, αρκετών επίσημων λογαριασμών, ακόμα και στο ισπανικό Netflix.

Δείτε το περιστατικό και τις αναρτήσεις:

this is CINEMA…Montoya..the tension… you don’t need to speak spanish to understand, this is insane https://t.co/2sYZA8jBSM