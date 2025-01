Έκρηξη προκλήθηκε από τις αναθυμιάσεις κροτίδας που έριξε μια 12χρονη στην Κίνα στην πόλη Λονγκσούι, τραυματίζοντάς τη σοβαρά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, με αποτέλεσμα να διαλυθεί το τσιμεντένιο καπάκι του, ενώ η 12χρονη εκτοξεύθηκε σε ύψος 10 μέτρων και έπεσε στο έδαφος.

A girl took off after a firecracker



In China, a girl flew several meters into the air after throwing a firecracker into a sewer where the accumulated methane detonated



The child was hospitalized with serious burns and fractures.