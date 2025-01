Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη στην αεροπορική βάση Eielson της Αλάσκας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο πιλότος εκτινάχθηκε λίγο πριν την σύγκρουση και κατάφερε να γλυτώσει.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12:49 μ.μ. τοπική ώρα και τα αίτια ερευνώνται, σύμφωνα με τον διοικητή της βάσης συνταγματάρχη Πολ Τάουνσεντ. Ο πιλότος, ο οποίος δεν αναγνωρίστηκε, μεταφέρθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Bassett και η κατάστασή του είναι σταθερή.



Ένα τρομακτικό βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε γρήγορα στο διαδίκτυο και δείχνει κάτι που φαίνεται να είναι το μαχητικό αεροσκάφος F-35 να στροβιλίζεται προς το έδαφος πριν εκραγεί κατά την πρόσκρουση. Στο βάθος φαίνεται ένα αλεξίπτωτο που έχει αναπτυχθεί και αιωρείται αργά προς τα κάτω. Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε αργότερα την αυθεντικότητα του βίντεο στο CBS News.

Early reports and video indicate that an F-35 fighter jet has crashed at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot appears to have safely ejected in the video. pic.twitter.com/oWlKJVh1x3