Η κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη άνοιξε τη Δευτέρα, αφού η «εκτόξευση» του κινεζικού chatbot, DeepSeek, εξαφάνισε 1 δισ. δολάρια από τον κορυφαίο τεχνολογικό δείκτη των ΗΠΑ, με έναν επενδυτή να την αποκαλεί «στιγμή Σπούτνικ» για τις υπερδυνάμεις της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Οι τιμές ορισμένων μετοχών τεχνολογίας συνέχισαν να πέφτουν στις ασιατικές αγορές ως αποτέλεσμα της κυκλοφορίας του χαμηλού κόστους AI chatbot που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Έχει ξεπεράσει τους αντιπάλους του, συμπεριλαμβανομένου του ChatGPT, για να γίνει η εφαρμογή με τις περισσότερες δωρεάν λήψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, γράφει το BBC.

Η εφαρμογή DeepSeek εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της κυριαρχίας της Αμερικής στην τεχνητή νοημοσύνη και την κλίμακα των επενδύσεων που σχεδιάζουν οι αμερικανικές εταιρείες.

Η εμφάνισή της, η οποία χαιρετίστηκε ως «στιγμή Σπούτνικ», προκάλεσε την πτώση ορισμένων μετοχών και τίτλων τεχνολογίας – συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Nvidia, η οποία υπέστη τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια στην ιστορία της Wall Street.

Πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην ανακάλυψη της DeepSeek κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γυναίκες στο Μαϊάμι. Χαιρέτισε την ανακάλυψη ως θετική είδηση και μίλησε για «καμπανάκι αφύπνισης» για την αμερικανική βιομηχανία τεχνολογίας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Σαμ Άλτμαν της ChatGPT χαρακτηρίζει την DeepSeek «ένα εντυπωσιακό μοντέλο, ιδιαίτερα γύρω από αυτό που είναι σε θέση να προσφέρει για την τιμή».

Τονίζει όμως ότι η OpenAI πιστεύει ότι η μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς είναι το κλειδί για την επιτυχία του δικού της μοντέλου. «Προφανώς θα παραδώσουμε πολύ καλύτερα μοντέλα και επίσης είναι αναζωογονητικό να έχουμε έναν νέο ανταγωνιστή!».

Ο Άλτμαν δημιούργησε την περιουσία του επενδύοντας σε τεράστιες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας, όπως το Reddit και η Airbnb, πριν στρέψει την προσοχή του στην τεχνητή νοημοσύνη. Δημιούργησε και εξακολουθεί να διευθύνει το ChatGPT της OpenAI – ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο χρήστες σε λιγότερο από μία εβδομάδα όταν ξεκίνησε το 2022.

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.



we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.