Ο Βόπκε Χούκστρα, επίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδιος για το Κλίμα, δήλωσε σήμερα ότι είναι ατυχές που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

«Είναι όντως μια ατυχής εξέλιξη που η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και ένας από τους στενότερους συμμάχους μας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, αποσύρεται από την Συμφωνία του Παρισιού», δήλωσε ο Χούκστρα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

It's a truly unfortunate development that the world’s largest economy, and one of our closest allies in the fight against climate change, is withdrawing from the Paris Agreement. https://t.co/sRVPqH32QZ