Διασώστες στη Νότια Αφρική ανέσυραν 36 πτώματα και απεγκλώβισαν 82 επιζώντες από ένα ορυχείο χρυσού σε μεγάλο βάθος κάτω από τη γη μέσα σε δύο ημέρες, όπως δήλωσε σήμερα η αστυνομία, η οποία πρόσθεσε πως οι επιζώντες θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παράνομη εξόρυξη και μετανάστευση.

Η αστυνομία άρχισε να πολιορκεί το ορυχείο τον Αύγουστο και απέκοψε τον εφοδιασμό με τρόφιμα και νερό στην προσπάθεια να αναγκάσει τους χρυσωρύχους να βγουν από αυτό για να τους συλλάβει στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης εξόρυξης.

Ομάδα του Reuters που βρίσκεται στο σημείο είδε διασώστες να μεταφέρουν έναν άνδρα σε φορείο, ενώ μια άλλη ομάδα ανδρών, ένας από τους οποίους πολύ ισχνός, καθόταν στο έδαφος έχοντας γύρω του ένστολους αστυνομικούς και υγειονομικούς.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

