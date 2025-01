H ιταλική δικαιοσύνη αθώωσε πατροκτόνο, αποφασίζοντας ότι «πρόκειται για νόμιμη άμυνα»

Το εφετείο του Τορίνο αθώωσε τον Άλεξ Κοτόια, 22 ετών, ο οποίος πριν από τέσσερα χρόνια δολοφόνησε τον πατέρα του με 34 μαχαιριές.

Η ιταλική δικαιοσύνη έκρινε ότι «πρόκειται για νόμιμη άμυνα», διότι ο πατέρας του νέου φερόταν συνεχώς με βίαιο τρόπο, τόσο στην σύζυγό του, όσο και στα δυο του παιδιά.

Η δολοφονία είχε λάβει χώρα στις 30 Απριλίου του 2020 έξω από το Τορίνο, έπειτα από σφοδρότατο διαπληκτισμό, κατά τον οποίο ο πατέρας του Κοτόια είχε κατηγορήσει επανειλημμένα τη σύζυγό του ότι τον απατούσε. Ο 22άχρονος ισχυρίστηκε ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του, πριν εκείνος πάει στην κουζίνα, βρει το μαχαίρι που αναζητούσε και δολοφονήσει τον ίδιο, τον αδελφό και τη μητέρα του.

Uccise il padre per difendere la madre,Alex Cotoia,24anni assolto anche in appello bis: “Gioia indescrivibile”.Il giovane nel 2020 uccise il padre Giuseppe a coltellate per difendere la mamma durante una lite nella loro casa di Collegno,nel Torinese. pic.twitter.com/W5KWqYZ1JV